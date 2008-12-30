Tiroit eksikliği bebeğin zekâsını etkiliyor

Türkiye'de yılda 1 milyon 400 bin anne doğum yapıyor. Gebelik sürecinde anne adayı birçok sorunla karşı karşıya kalabiliyor. Gebelikte çok görülen tiroit eksikliği de bu sorunlardan biri.



Uzmanlara göre Türkiye, dünyada hamileler arasında tiroit sorununa en fazla rastlanan ülkeler arasında. Bu yüzden önem verilmesi gereken bir konu. Araştırmalar her 100 gebenin 2 veya 3'ünde teşhis edilmemiş tiroit yetmezliği bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu yetmezlik özellikle kanlarında anti-TPO antikoru yüksek olan gebelerde daha da fazla olup yüzde 15 oranına çıkıyor. Tiroit yetmezliği olan gebelerde düşük riski de artabiliyor. Tiroit bezi az çalışan kadınlarda düşük sayısının gebeliğin 4 ile 6'ıncı ayları arasındaki dönemde dört kat daha fazla olduğu belirlendi.



Annenin tiroit hormonlarının normal olmasının özellikle gebeliğin ilk 3 ayında bebeğin beyin gelişimi için çok önemli bir unsur olduğunu aktaran Endokrinoloji ve Tiroit Uzmanı Prof. Dr. Mete Özata Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, bebeğin beyin gelişiminin bu ilk 3 ayda anneden göbek kordonu yoluyla gelen tiroit hormonlarına bağlı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özata, "Annede tiroit hormonları az ise bebeğin beyin gelişimi iyi olmamaktadır. Bebeğin vücudundaki tiroit salgısı 12. haftadan sonra başladığından ilk 3 ay büyük önem taşımaktadır." dedi. Yapılan bilimsel çalışmalarda tiroit hormonları düşük bir anneden doğan çocuklarda zeka seviyesinin yüzde 85'in altında olduğunu anlatan Özata, bu çocukların okul başarıları ile arkadaşlarıyla olan ilişkilerin çok düşük olduğunu belirtti. Özata, "Bu nedenle hamile kaldığını öğrenen tüm anne adayları vakit geçirmeden tiroit hormon tetkiklerini yaptırmalıdırlar." ifadesini kullandı.



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Acar Koç ise, "Hamilelik öncesinde veya ilk üç ayda tiroit kontrolü yaptıran kadınlarda hormon eksikliği görülürse destek veriliyor. Zira annedeki tiroit hormonu eksikliği sakat veya geri zekalı çocuk doğumuna neden olabiliyor veya bebekler anne karnında ölebiliyor.'' şeklinde konuştu. Türkiye'de şu anda yeni doğanlarda tiroit taraması yapıldığını da hatırlatan Koç, bebekte böyle bir sorun tespit edilirse tedavisinin yapılabildiğini belirtti.



Öte yandan gebe ve emziren kadınlar iyot ihtiyacını iyotlu tuz yiyerek veya iyot içeren multivitaminler alarak karşılayabiliyor. Bir gebenin günde 200 mikrogram iyot alması gerektiği belirtiliyor. Bu miktardaki iyot multivitamin ilaçlarda bulunan iyot ile sağlanabiliyor. Yine aynı şekilde emziren kadınların ise günde 290 mikrogram iyot alması gerekiyor.

