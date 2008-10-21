Tırmanmak istiyorlar



Denizlispor, Turkcell Süper Ligi'nin 8. haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği'ni yenerek, alt sıralardan kurtulmak istiyor.



Haluk Ulusoy Tesisleri'nde günde tek idmanla hazırlıklarını sürdüren Yeşil-siyahlı takımda futbolcuların moralsiz olduğu gözlenirken, Caner'in sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında oynamayacak olması teknik heyeti sıkıntıya soktu.



Antrenmana sakatlıkları bulunan Fatih Yiğen ve Güray katılmazken, Süleyman Olgun, Caner ve Tomas Abraham ise takımdan ayrı çalıştı. Tomas Abraham'ın durumunun ciddi olmadığı ve maça kadar yetiştirileceği öğrenilirken, diğer 4 futbolcunun Gençlerbirliği maçında forma giymeyeceği açıklandı. Ligde oynadığı 7 maçta 7 puan toplayabilen yeşil siyahlılar, Gençlerbirliği maçını kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.



Yeşil-siyahlı futbolcu Feridun, Gençlerbirliği maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "İnşallah bu maçı kazanıp önümüzdeki maçlara daha huzurlu bir ortamda çıkmak istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda bu maçı kazanmak için elimizden gelen herşeyi yapacağız" diye konuştu.



Genç futbolcu Ali Helvacı ise, geçen hafta Hacettepe karşısında şanssız bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Bu maçın telafisini Gençlerbirliği maçında yapacağız. Gençlerbirliği maçına iyi hazırlanıp, takım olarak iyi mücadele ederek sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz var. Herkes elinden geleni yapıyor" dedi.



Teknik Direktör Ali Yalçın da, Hacettepe mağlubiyetini unuttuklarını kaydederek, "Gençlerbirliği maçına hazırlanıyoruz. İç saha maçlarında iyi bir hava yakaladık. İç saha maçlarımızda sadece şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'a yenildik. Antalyaspor ve Büyükşehir Belediyespor'u yendik. Aynısını Gençlerbirliği maçında da yapacağız. İç sahadaki maçlarımızı kazanıp, deplasman maçlarından da puanla ayrılmak istiyoruz. Bu maçı kazanma adına herşeyimizi ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.







