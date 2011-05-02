-TIRMANDIKLARI KAYALIK HAYATINA MAL OLDU SEYDİŞEHİR (A.A) - 01.05.2011 - Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayalıklardan düşen iki lise öğrencisinden biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, aileleriyle piknik yapmak için Kuğulu Park'a giden Erkan Kutlu (15) ve Hasan Çiçekçi (15), yakınlardaki Ferzene Mağarası'nın üzerindeki kayalıklara tırmandı. Dengelerini kaybederek kayalıklardan düşen iki arkadaş, ağır yaralandı. Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kutlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiçekci ise ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine sevk edildi. Kutlu'nun Seydişehir Anadolu Öğretmen Lisesi, Çiçekci'nin de Seydişehir Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenildi.