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TIRLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ ŞEREFLİKOÇHİSAR (A.A)

15 Şubat 2011 15:43

-TIRLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ ŞEREFLİKOÇHİSAR (A.A) - 15.02.2011 - Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde tırla çarpışan ve yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobildeki 4 kişi öldü. Hüseyin Söker yönetimindeki 31 FP 336 plakalı tır, Şereflikoçhisar-Aksaray karayolunun 12. kilometresinde karşı şeride geçerek, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 YUL 16 plakalı otomobile çarptı. Altına aldığı otomobili yaklaşık 40 metre sürükleyen tır, daha sonra yoldan çıkarak bir toprak yığınına çarptı. Kaza sonrası tır altında metrelerce sürüklenen otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Hafif şekilde yaralanan tır sürücüsü Hüseyin Söker ise Şereflikoçhisar Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olaydan sonra bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki cesetleri çıkartmak için çalışma başlatırken, hayatını kaybedenlerin kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor.

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