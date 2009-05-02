TIR’ın içinde yanarak çığlıklarla can verdi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi'nde 5 gün önce meydana gelen kazada TIR'ın içinde yanarak can veren Ukraynalı sürücü 40 yaşındaki Sergey Chernenko'nun alevlerin arasındaki çırpınışı, yoldan geçen bir sürücü tarafından kameraya kaydedildi.



28 Nisan Salı günü saat 06.15 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli İlçesi girişindeki Ören Mevkii'nde meydana gelen kazada, Ukrayna'dan İstanbul'a plastik hammadde malzemesi taşıyan ve gemi ile Zonguldak Limanı'na gelen Sergey Chernenko idaresideki AX 19495 XT plakalı TIR, rampa aşağıya doğru inerken yoğun sis nedeniyle sürücüsünün önündeki virajı fark edememesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazanın ardından yan yatan TIR'ın motor bölümü alev aldı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak TIR'ın içinde sıkışan sürücü Chernenko, yanarak hayatını kaybetti.



Chernenko'nun alevler arasındaki çırpınışı, yoldan geçen bir sürücü tarafından fotoğraf makinesiyle kameraya kaydedildi. Görüntüde, kaza yapan TIR'ın arkasından gelen Ukraynalı 2 TIR sürücüsü koşarak alev topuna dönen TIR'ın yanına gidiyor. 2 sürücü, sıkıştığı yerde alevlerin arasında çırpınarak yardım isteyen Chernenko'yu kurtarmaya çalışıyor. Ancak alevler nedeniyle TIR'a yaklaşamayan sürücüler, geriye gelip, olay yerinde duran diğer sürücülerden itfaiyeye haber verilmesini istiyor. Görüntüde acı içinde bağıran Chernenko'dan bir süre sonra ses gelmez oluyor.



Kazanın ardından yaklaşık 2 saat sonra sıkıştığı yerden çıkarılan Chernenko'nun cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Chernenko'nun cesedi, yapılan işlemlerin ardından Ukrayna'ya gönderildi. (Yürek burkan görüntüyü yayımlamıyoruz)

