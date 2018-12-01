TIR'ın dorsesinden 5 bin paket kaçak sigara, iç çamaşırından esrar çıktı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da, plakasındaki iki rakam boyayla kapatılmış TIR\'ın dorsesinde yapılan aramada 5 bin 100 paket kaçak sigara, sürücünün üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırına gizlenmiş 40 gram esrar ele geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Aksaray- Adana yolu üzerinde rutin yol kontrolü yaptığı sırada, plakasındaki iki rakamı boyayla kapatılmış Eyüp Ali D. yönetimindeki 63 L 1700 plakalı TIR\'ı durdurdu. Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine polis, yaptığı aramada dorsede bulunan 48 çuval içerisinde 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirdi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırına gizlenmiş 40 gram esrar ile metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Eyüp Ali D.\'nin ilk ifadesinde sigara paketlerinden haberi olmadığını, çuvalları bir ambardan aldığını, içinde ise ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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