T24 LogoT24 Logo
Gündem

TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Çine ilçesinde, TIR'ın altında kalan motosikletin sürücüsü Mehmet Erkun (75), yaşamını yitirdi

01 Mart 2018 21:56

Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Çine ilçesinde, TIR\'ın altında kalan motosikletin sürücüsü Mehmet Erkun (75), yaşamını yitirdi.
Adnan Menderes Bulvarı\'nda meydana gelen kazada, Mehmet G., yönetimindeki 09 LU 004 plakalı TIR\'la kavşaktan dönerken, yanında giden ve plakası belirlenemeyen Mehmet Erkun\'un kullandığı motosikleti altına kaldı. Sürücü Erkun, olay yerinde yaşamını yitirdi. Mehmet Erkun\'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çine Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. TIR şoförü Mehmet G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKÇİNE Aydın DHAAYDINTIRMehmet ErkunAdnan Menderes BulvarıMehmetLUErkunSürücü ErkunDevlet HastanesiPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24