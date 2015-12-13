TIR’ın açılan damperinin çarptığı levha otoyolu kapattı

TEM Otoyolunun İstanbul yönünde bir TIR'ın damperinin kalkarak "başüstü levhası"nı devirmesi nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, TEM Otoyolundan İstanbul yönüne giden Halil Kurt idaresindeki 01 ABK 89 plakalı tır, Abant Kavşağı yakınlarında damperin açılması nedeniyle dorsesinin kalkması sonucu karayollarına ait 4 metre 80 santimetre yüksekliğindeki "başüstü levhası"na çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen ve bir kısmı tır ile dorsenin arasında kalan levha, otoyolun İstanbul yönünü ulaşıma kapattı.

Kapanan yol nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik ekipleri araçları, Bolu Batı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriyor.

Karayolları ve trafik ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.