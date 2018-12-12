Tire'de tarihi olduğu değerlendirilen 'kuyu' bulundu

Yiğit SOYLU/TİRE, (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Tire ilçesinde, yol temizleme çalışması sırasında tarihi olabileceği belirlenen kuyu bulundu. Jandarma ve müze yetkilileri, kuyunun bulunduğu yere gelerek inceleme yaptı.

Tire-Belevi yolunda akşam saatlerinde menfez temizleme çalışması yapan karayolları ekibi, Çayırlı köyü yakınlarında yol kenarındaki otları temizlerken, yerdeki mermer taş dikkatlerini çekti. Taşın etrafını temizleyen ekipler, tarihi olarak değerlendirilen yaklaşık 20 metre derinliğinde kuyu buldu. Karayolları işçilerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, kuyunun bulunduğu noktada güvenlik önlemi alarak, müze yetkililerine haber verdi. Kuyunun fotoğraflarını çeken müze yetkilileri, etrafta inceleme yaptı. Tarihi bir kuyu olabileceğini belirten müze yetkilileri, yarın detaylı bir inceleme yapacaklarını söyledi. Jandarma da kuyunun etrafına emniyet şeridi çekerek kuyuyu korumaya aldı.

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