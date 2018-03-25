Tire İYİ Parti İlçe Başkanı Duran'a makamında silahlı saldırı (3)

GENEL SEKRETETER AYTUN ÇIRAY\'DAN YAZILI AÇIKLAMA

İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Salih Atakan Duran, makam odasında kendisiyle görüşmek için geldiğini söyleyen polis memuru U.Y\'nin silahlı saldırısına uğradı. Partililerin son anda müdahale ettiği saldırgan etkisiz hale getirilirken, Duran saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Yaşanan olayın ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray\'ın yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"Tire ilçemizin İYİ Parti İlçe Başkanı ve arkadaşlarına yönelik saldırı, aslında demokrasimize yapılmış bir saldırıdır. Bugün Saat 16:15’te İYİ Parti Tire İlçe Başkanlığı binasına gelen U.Y. (32), üst kata çıkıp, İlçe Başkanı Salih Atakan Duran ile görüşmek istediğini söylemiştir. Ödemiş’te görevli bir öğretmen olduğunu söyleyen saldırgan, partili arkadaşlarımıza, \'İYİ Parti’yi neden kurdunuz\' şeklinde bir soru sormuştur. Teşkilat mensubu arkadaşlarımızın soruya yanıt verdikleri sırada içeri giren İlçe Başkanımız sayın Salih Atakan Duran da sohbete dahil olmuş, fakat U.Y. bir anda belindeki silahına davranarak, saldırı girişiminde bulunmuştur. Partililer tarafından etkisiz hale getirilen U.Y., silâhını iki defa ateşlemiş, çok şükür ki İlçe Başkan Yardımcımız tarafından eline müdahale edildiği için kimseye isabet ettirememiştir. Olaydan haberim olur olmaz yetkililerle yaptığım görüşmelerde, saldırganın öğretmen değil, Ödemiş ilçesinde polis memuru olduğu ve ruhsal sorunları olduğu tarafıma ifade edilmiştir. Olay polise ve adliyeye intikal etmiştir. Adli soruşturma sonucu ne olursa olsun şahsın mümtaz ve kahraman polis teşkilâtına leke sürmesine hiçbir şekilde kabul etmez izin vermeyiz. Başta Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti ailesi olarak, sevgili Salih Atakan Duran ve arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, olaya gerektiği gibi müdahalede bulunan emniyet mensuplarına ve yetkililerine de teşekkür ediyoruz.\"

TİRE (İzmir), (DHA)