Tire Belediye Başkanı'nın odasında dinleme cihazı çıktı!

İzmir'de, İyi Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın makam odasında dinleme cihazı bulundu.

Başkan Salih Atakan Duran, bir durumdan şüphelenerek Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Odada arama yapan ekipler, makam masasının çekmecesinde dinleme cihazı buldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Tire Belediye Başkanı Duran, konuyla ilgili olarak, "Bizim kimseden saklayacak bir şeyimiz yok. Biz bu makamın kapılarını tüm halkımıza açtık. Belediyeyi kapalı kapılar ardından karar alınan durumdan Tire halkına hesap verir, adil, şeffaf bir hale getirdik. Çok şükür, kimseden hiçbir konuda, hiçbir şekilde çekincemiz yok." ifadelerini kullandı.