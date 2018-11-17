Tire 1922 Spor - Erbaaspor: 3-1

Yiğit SOYLU / TİRE, (DHA)

STAT: Tayfur Çiçek

HAKEMLER: Sezer Polat (xx), Fettah Yiğit (xx), Önder Çalış (xx)

TİRE 1922 SPOR: Fatih (xxx) - Tugay (xx), Emrah (xxx), Celal (xx), Hüseyin (xxx), Nihat (xx), Cemal (xx) (Dk. 79 Semih x), Enes (xx) (Dk. 40 Burak xx), Furkan (xx) (Dk. 59 Bertuğ xx), Berke (xxx), Gökhan (xxx)

ERBAASPOR: Nurullah (xx) - Hüseyin (x) (Dk. 81 Ulaş), Rıdvan (xx), Arda (xx), Oğuzhan Demirer (x), Melik (x) (Dk. 66 Koray x), Berk (xx), Serkan (x), Gökay (xx), Mehmet (x), Oğuzhan Baykal (x) (Dk. 55 Barış x)

GOLLER: Dk. 33 Arda (Erbaaspor), Dk. 44 ve Dk. 90+1 Gökhan, Dk. 48 Berke (Tire)

SARI KARTLAR: Furkan (Tire), Hüseyin (Erbaaspor)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Velişemeşespor\'a 3-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan ve teknik direktör Nihat Balan\'la yollarını ayırıp Adnan Buber\'i dümene geçiren Tire 1922 Spor, evinde Erbasspor\'u 3-1 yenerek zirve yarışında umutlarını artırdı. Maçın 33. dakikasında Arda\'nın golüyle yenik duruma düşen Tire, 44\'te Gökhan\'ın golüyle eşitliği sağladı. İkinci devreye hızlı başlayan İzmir ekibi 48\'de Berke\'yle öne geçti. Müsabakada son sözü 90+1. dakikada Gökhan söyledi. Bu sonuçla Tire 1922 puanının 23\'e çıkardı, Erbaaspor ise 9 puanla tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4\'üncü dakikada maçın ilk atağı Tire 1922 Spor\'dan geldi. Berke\'nin sert şutunu Erbaaspor kalecisi Nurullah çeldi.

33\'üncü dakikada Erbaaspor öne geçti. Oğuzhan\'ın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Arda kafayla fileleri havalandırdı: 0-1.

44\'üncü dakikada Tire eşitliği sağladı. Ceza sahasına sarkan Gökhan şutunu çekti, top savunmadan döndü. Kendi pozisyonunun takip eden Gökhan bir kez daha vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

48\'inci dakikada Tire üstünlük sayısını buldu. Hüseyin\'in pasında arka direkte topla buluşan Berke rakibinden sıyrılır sıyrılmaz kaleyi yokladı. Hakem Sezer Polat topun tamamanının çizgiyi geçtiğini belirterek gol kararını verdi: 2-1.

69\'uncu dakikada Tugay\'ın sağdan ortaladığı topa Gökhan sert vurdu. Meşin yuvarlak Erbaaspor savunmasından sekerek tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

90 +1\'inci dakikada Berke\'nin şutunda kaleciden dönen topu Gökhan tamamladı ve Tire 1922 Spor sahadan 3-1\'lik galibiyetle ayrıldı.