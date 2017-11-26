Tire 1922 Spor - 1461 Trabzon: 1-1

TİRE, (DHA)
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Alim Kandemir (xx), Aydın Karsavuran (xx), Muhammed Sait Alagöz (xx)
TİRE 1922 SPOR: Fatih (xx) - Ufuk (xx) (Dk. 52 Tolunay x), Nihat (xx), Sefa (x), Gökhan (x) (Dk. 10 Mümin Aysever xx), Ersin (xx), Hasan (xx), Orkun (xx), Samet (xx) (Dk. 69 Furkan), Mümin Talip (xx), Güner (xx)
1461 TRABZON: Ogün (xx) - Recep Uğur (x) (Dk. 72 Semih x), Alihan Tunçer, (x) Alihan Aydın (xx) (Dk. 79 Çağatay x), Savaş (xx), Yağızcan (x), Sefacan (x), Melih (xx), Rasimcan (x), Aykut Sevim (xx), Aykut Civelek (xx)
GOLLER: Dk. 55 Mümin Aysever (Tire 1922) - Dk. 29 Savaş (1461 Trabzon)
SARI KARTLAR: Mümin Aysever, Tolunay, Nihat (Tire 1922) - Sefacan, Mert (1461 Trabzon)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta son 2 maçını kazanarak çıkışa geçen Tire 1922 Spor, evinde 1461 Trabzon\'a takıldı. İlk yarıyı 29\'uncu dakikada Savaş\'ın golüyle 1-0 yenik kapatan İzmir temsilcisi 55\'inci dakikada Mümin Aysever\'in golüyle eşitliği yakalasa da galibiyet golünü bulamadı. Tire, 21 puana yükselip üst sıralara tırmanma şansını tepti.
2\'nci dakikada ceza sahası dışında kaleyi yoklayan Ersin\'in şutunda top auta gitti.
29\'uncu dakikada konuk 1461 Trabzon öne geçti. Seri çalımlarla Tire ceza sahasına giren Savaş bekletmeden sert vurdu, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.
55\'inci dakikada Tire skoru eşitledi. Orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Mümin Aysever şık vuruşla fileleri sarstı: 1-1.
66\'ncı dakikada 1461 Trabzonlu Alihan Tunçer\'in sert şutu üst direkten döndü.
73\'üncü dakikada Alihan Tunçer\'in vuruşunda Tiresporlu Mümin Talip topu çizgiden çıkarıp mutlak golü önledi.
81\'inci dakikada Ersin\'in vuruşunda üst direğe çarpan top auta gitti.
Mücadele, 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.