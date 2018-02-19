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Spor

Tire 1922 evinde fırsatı tepti

TİRE, (DHA) TFF 3

19 Şubat 2018 14:41

TİRE, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta Ankara Demirspor\'a 1-0 yenilerek Play-Off hattına yükselme fırsatını kaçıran Tire 1922, iç sahada kaybettiği puanlarla zirve fırsatını tepti. Evinde son galibiyetini 12 Kasım\'da Diyarbekirspor\'u 4-0 yenerek alan Tire, o tarihten bu yana iç sahada oynadığı 5 maçı da kazanamadı. Evinde son 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi alan kırmızı-beyazlı ekip, aynı periyotta deplasmandaki 6 maçtan ise 5 galibiyet çıkardı. Grupta 36 puanla Play-Off hattının 2 puan gerisinde olan Tire 1922, bu sezon iç sahadaki toplam 11 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

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