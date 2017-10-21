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Spor

Tire 1922-Erokspor: 1-0

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE, (DHA) STAT: 4 Eylül HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Halil Altun (xx), Kenan Özcan (xx) TİRE 1922: Fatih (xxx)- Orkun (xx), Hasan (x) (Dk

21 Ekim 2017 20:25

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE, (DHA)
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Halil Altun (xx), Kenan Özcan (xx)
TİRE 1922: Fatih (xxx)- Orkun (xx), Hasan (x) (Dk. 50 Yunus x), Mümin Talip (xx), Ufuk (xxx), Furkan (xx) (Dk.74 Ersin xx), Nihat (xx), Sefa (x) (Dk. 61 Sergen xx), Kemal Samet (xx), Güner (xxxx), Gökhan (xxx)
EROKSPOR: Murat (x)- Alişan (xx), Gökalp (x), Barış Ataş (x) (Dk. 74 Savaş x), Adem (xx), Mert (xx), Uğur (x) (Dk. 66 Barış Güral xx), Emrah (xx) (Dk. 82 Ertuğrul x), Safa (xx), Tolga (x), Rızvan (xx) 
GOLLER: Dk.67 Güner (Tire 1922)
SARI KARTLAR: Nihat, Sergen, Hasan, Kemal Samet (Tire 1922), Barış Ataş, Alişan, Gökalp, Savaş, Mert, Ertuğrul (Erokspor)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Tire 1922 Spor, evinde Erokspor\'u Güner\'in 67\'nci dakikadaki tek golüyle mağlup etti. İç sahada üst üste ikinci galibiyetini elde eden Tire temsilcisi, bu skorla 12 puana ulaşırken Erokspor 11 puanda kaldı.
14\'üncü dakikada gelişen Tire atağında sol çaprazdan hareketlenen Gökhan\'ın sert şutunu kaleci Murat kontrol ederek gole engel oldu.
33\'üncü dakikada ev sahibi ekipte Gökhan\'ın pasıyla buluşan Kemal\'in topun gelişine vuruşu yandan auta çıktı.
İlk yarı golsüz bitti.
67\'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Güner\'in şutu üst direğe de çarpıp kale çizgisini yaklaşık 10-15 santimetre geçti. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, golü verirken Eroksporlu futbolcuların topun çizgiyi geçmediği yönündeki itirazı kararı değiştirmedi: 1-0.
83\'üncü dakikada Erokspor, Alşan\'la geliştirdiği ataktan yararlanamadı.
Maç 1-0 sonuçlandı.

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