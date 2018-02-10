Tire 1922 - Ergene Velimeşespor: 0-0

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE, (DHA)
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Mehmet Semih Güçlü (xx), Necmi Demir (xx), Ömer Yüzer (xx)
TİRE 1922: Fatih (xxx) - Erdinç (xx), Hasan (xxx), Mümin Talip (xx), Ufuk (xx), Ersin (xx), Nihat (xx), Sergen (xx) (Dk. 59 Sefa x), Cemal (x) (Dk. 46 Kemal Samet xx), Güner (x) (Dk. 59 Bertuğ x), Gökhan (xx)
ERGENE VELİMEŞESPOR: Erhan (xxxx) - Selçuk (xx), Caner (xxx), İbrahim Fatih (xx), İsa (xx) (Dk. 73 Oğuzhan xx), Metehan (xxx) (Dk. 87 Ayhan), Serhat (xx), Bahtiyar (xx), Selim (xx), Halil İbrahim (xx), Gökdeniz (xx) (Dk. 79 İlhan x)
SARI KARTLAR: Erdinç, Hasan (Tire 1922), Gökdeniz, Erhan, Bahtiyar (Ergene Velimeşe)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Play-Off hesapları yapan Tire 1922, evinde Ergene Velimeşespor\'la golsüz berabere kaldı: 0-0. İç sahadaki galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Tire, bu bsorla 33 puana ulaştı. Maçın 86. dakikasında Hakem Mehmet Semih Güçlü, bir pozisyon sonrası itirazlarını sürdüren Tire 1922 Teknik Direktörü Nihat Balan\'ı tribüne gönderdi.
13\'üncü dakida agelişen Tire atağında sağ kanattan gelen ortaya gelişine vuran Ersin\'in sert şutu kaleci Erhan\'da kaldı.
26\'ncı dakikada ev sahibi ekipten Cemal ceza yayından kaleyi yokladı, kaleci Erhan gole izin vermedi.
45+1\'inci dakikada Tire 1922\'nin kazandığı serbest vuruşu Ersin kullandı, ceza sahasında Gökhan\'ın kafa şutu üstte dışarı çıktı.
50\'nci dakikada gelişen Tire atağında Kemal Samet\'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Erhan kale direğinin dibinden kurtardı.
Karşılaşma 0-0\'lık skorla sonuçlandı.