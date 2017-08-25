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TIR'dan ayrılan dorse kazaya neden oldu

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde, TIR'dan ayrılan dorse yolun karşısına geçerken, dorseye çarpmamaya çalışan sürücünün direksiyonunu kırdığı TIR yol kenarındaki ağaca çarptı

25 Ağustos 2017 01:18

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Karamürsel İlçesi\'nde, TIR\'dan ayrılan dorse yolun karşısına geçerken, dorseye çarpmamaya çalışan sürücünün direksiyonunu kırdığı TIR yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Kaza akşam saatlerinde, D-130 Karayolu Kayacık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yalova istikametine giden 29 yaşındaki Nejdet Bayraktar idaresindeki 41 HT 657 plakalı TIR\'ın dorsesi araçtan ayrılarak yolun karşısına geçti. 41 PL 566 plakalı TIR\'ın sürücüsü 37 yaşındaki Osman Kalender bir anda önüne fırlayan dorseye çarpmamak için direksiyonu kırınca araç yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Yaralanan Osman Kalender vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Osman Kalender tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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