TIR'da yüklü vinç, sürücü kabinini ezdi

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da TIR\'a yüklenen kule vinç, bağlanan halatlar kopunca yerinden kayarak sürücü kabinini ezdi. Direksiyon başındaki sürücü kazayı yara almadan atlatırken, vincin yola düşmemesi olası faciayı önledi.

Merkez Antakya- Samandağ ilçelerini birbirine bağlayan, trafiğin yoğun olduğu çevre yolunda meydana gelen olayda, hareket halindeki TIR\'da yüklü vincin bağlandığı halatlar koptu. Vinç, sürücü kabinin üzerine çöktü. Adı açıklanmayan sürücü, olaydan yara almadan kurtulurken, aracını durdurdu. TIR\'ın hasar gördüğü olayda, yol da trafiğe bir süre kapandı. Gelen polis ekipleri, çekici yardımıyla TIR\'ı yol kenarına çekti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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