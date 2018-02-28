TIR'da bin 30 kaçak cep telefonu ele geçti

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin İpsala Sınır Kapısı\'ndan yurda giriş yapan TIR\'da yapılan aramada, piyasa değeri 590 bin lira olan bin 30 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri, Yunanistan\'dan Türkiye\'ye giriş yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı\'na gelen A.K. yönetimindeki TIR\'da arama yaptı. Aramada, kabindeki yatak kısmına gizlenmiş 5 çanta bulundu. Çantaları kontrol eden ekipler, cep telefonlarıyla karşılaştı.

Ekipler, piyasa değeri 590 bin lira olduğu belirtilen çantalardaki bin 30 cep telefonuna el koyarken, A.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

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