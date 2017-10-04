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TIR'da 9 kilo esrar ele geçirildi

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de polisin bir TIR'da yaptığı aramada, 9 kilo 314 gram toz esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

04 Ekim 2017 19:35

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de polisin bir TIR\'da yaptığı aramada, 9 kilo 314 gram toz esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu R.O. yönetimindeki TIR\'ı, Eskişehir-Ankara karayolunda durdurdu. TIR\'da yapılan aramada, 5\'i alüminyum folyoya, 2\'si de gazete kağıdına koli bandı ile sarılmış paketlerde, toplam 9 kilo 314 gram toz esrar ele geçirildi. Polis ekipleri TIR şoförü R.O. ile yanındaki B.A.\'yı gözaltına aldı.
Şüphellierin, sorgularının ardından \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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