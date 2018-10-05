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TIR'da 50 kilo esrar ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, TEM yolunda, sürücüsü durdurulan TIR'da yapılan aramada, 45 paket halinde 50 kilo esrar ele geçirildi

05 Ekim 2018 15:46

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, TEM yolunda, sürücüsü durdurulan TIR\'da yapılan aramada, 45 paket halinde 50 kilo esrar ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda yaptığı uygulamada, TIR sürücüsünü durdurdu. TIR\'da narkotik köpeği \'Sezar\' ile yapılan aramada, araca gizlenen, 45 paket halinde 50 kilo esrar ele geçirildi. TIR sürücüsü R.T. (55) ise gözaltına alındı. R.T., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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