Tıraş: Stat TOKİ'ye 260 milyona mal olacak

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Yardımcısı Ercan Tıraş,
Seyrantepe Stadının daha önce yapılan yatırımla birlikte TOKİ'ye anahtar teslimi
260 milyon liraya mal olacağını bildirdi.
Tıraş, İstanbul'daki meydana gelen sel ile ilgili soru üzerine
TOKİ'nin Ayamama Dere Yatağı'nda hiçbir konutu bulunmadığını belirterek, sadece
bir bloğun zemin katında sorun yaşandığını, gerekli önlemleri aldıklarını
söyledi.
İhaleyle ilgili TOKİ'de düzenlenen basın toplantısında, TOKİ
Başkan Yardımcısı Tıraş ile ihaleyi kazanan Varyap-Uzunlar A.Ş. İş Ortaklığı
adına Varyap Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Varlıbaş gazetecilerin
sorularını yanıtladı.
Tıraş, proje finansmanıyla ilgili soru üzerine
ihale sözleşmesinin yaklaşık 180 milyon liraya imzalandığına işaret ederek,
önceki yatırımla birlikte stadın anahtar teslimi TOKİ'ye 260 milyon liraya mal
olacağını söyledi.
İptal edilen ilk ihale kapsamında projenin yaklaşık
yüzde 24'ünü gerçekleştiren Eren Talu Mimarlık A.Ş. ile Alke İnşaat Sanayi A.Ş.
Ortak Girişimine ödeme yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya karşılık Tıraş,
önceki ihalenin hasılat paylaşımı yöntemiyle gerçekleştirildiğini ve temel
mantığının firmanın kendi finansmanını yaratmasına dayandığını ifade
etti.
Tıraş, “Firma, Seyrantepe Stadyumunu yapacaktı, bize verecekti ve
Ali Sami Yen Stadyumundan aldığı kaynaktan da bize kar payı verecekti. Biz bunu
denedik, olmadı. Şimdi ihaleyi parçalamak durumunda kaldık. Stad kısmını kendi
taahhüdümüzle yapıyoruz. Ali Sami Yen Stadının olduğu bölgeyi de önümüzdeki
günlerde değerlendireceğiz. Kümülatifte (toplamda) kamu zararı oluşması
durumunda daha önce yapılan işe el koyacağız. Eğer kamu zararı yoksa o firmaya
ödeme yapacağız” diye konuştu.
İstanbul'daki sel
İstanbul'daki selden TOKİ konutlarının ne ölçüde
etkilendiğine ilişkin bir soru üzerine Tıraş, TOKİ'nin İstanbul'da 70 bin konutu
bulunduğunu, bunlar içinde yalnız bir bloğun zemin katında sıkıntı yaşandığını
ve söz konusu su girişine karşı da önlem aldıklarını anlattı.
“Bizim
yaptığımız inşaatlarda sorun yaşanmıyor” diyen Tıraş, süreci yakından takip
ettiklerini kaydetti.
Tıraş, soru üzerine, TOKİ'nin Ayamama Dere
Yatağı'nda konutu bulunmadığını bildirdi.
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın dere yatağıdaki konutların yıkılacağı yönündeki ifadesi anımsatılarak
“TOKİ'nin yaptığı Menekşe evleri burada bulunuyor. TOKİ'nin evleri yıkılacak
mı?” sorusunun yönetilmesi üzerine Tıraş, dere kenarı ile dere yatağının farklı
kavramlar olduğunun altını çizerek, “Dere yatağında TOKİ'nin hiçbir konutu
bulunmamaktadır. Menekşe evlerinde de bir tane binamızın bodrum katı etkilendi.
İncelemelerimizi sürdürüyoruz şu an itibariyle sorun yok” dedi.
Aynı
gazetecinin, “Bu evler yıkılacak kapsamda değil, öyle mi?” demesi üzerine de
Tıraş, “değil” vurgusu yaptı.
Varyap Yönetim Kurulu Başkanı Varlıbaş da
stadyumun açılır-kapanır çatı mekanizmasının bulunup bulunmayacağına ilişkin bir
soruya karşılık, ihale şartnamesinde düzenleme yapıldığını anımsatarak,
stadyumun açılır-kapanır çatıya göre tasarlanacağını, ancak mekanizmayı
yerleştirmeyeceklerini, bunun yapacakları işin kapsamında yer almadığını
anlattı.