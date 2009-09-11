Tıraş: Stat TOKİ'ye 260 milyona mal olacak

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Yardımcısı Ercan Tıraş, Seyrantepe Stadının daha önce yapılan yatırımla birlikte TOKİ'ye anahtar teslimi 260 milyon liraya mal olacağını bildirdi.



Tıraş, İstanbul'daki meydana gelen sel ile ilgili soru üzerine TOKİ'nin Ayamama Dere Yatağı'nda hiçbir konutu bulunmadığını belirterek, sadece bir bloğun zemin katında sorun yaşandığını, gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.



İhaleyle ilgili TOKİ'de düzenlenen basın toplantısında, TOKİ Başkan Yardımcısı Tıraş ile ihaleyi kazanan Varyap-Uzunlar A.Ş. İş Ortaklığı adına Varyap Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Varlıbaş gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Tıraş, proje finansmanıyla ilgili soru üzerine ihale sözleşmesinin yaklaşık 180 milyon liraya imzalandığına işaret ederek, önceki yatırımla birlikte stadın anahtar teslimi TOKİ'ye 260 milyon liraya mal olacağını söyledi.



İptal edilen ilk ihale kapsamında projenin yaklaşık yüzde 24'ünü gerçekleştiren Eren Talu Mimarlık A.Ş. ile Alke İnşaat Sanayi A.Ş. Ortak Girişimine ödeme yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya karşılık Tıraş, önceki ihalenin hasılat paylaşımı yöntemiyle gerçekleştirildiğini ve temel mantığının firmanın kendi finansmanını yaratmasına dayandığını ifade etti.



Tıraş, “Firma, Seyrantepe Stadyumunu yapacaktı, bize verecekti ve Ali Sami Yen Stadyumundan aldığı kaynaktan da bize kar payı verecekti. Biz bunu denedik, olmadı. Şimdi ihaleyi parçalamak durumunda kaldık. Stad kısmını kendi taahhüdümüzle yapıyoruz. Ali Sami Yen Stadının olduğu bölgeyi de önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. Kümülatifte (toplamda) kamu zararı oluşması durumunda daha önce yapılan işe el koyacağız. Eğer kamu zararı yoksa o firmaya ödeme yapacağız” diye konuştu.



İstanbul'daki sel



İstanbul'daki selden TOKİ konutlarının ne ölçüde etkilendiğine ilişkin bir soru üzerine Tıraş, TOKİ'nin İstanbul'da 70 bin konutu bulunduğunu, bunlar içinde yalnız bir bloğun zemin katında sıkıntı yaşandığını ve söz konusu su girişine karşı da önlem aldıklarını anlattı.



“Bizim yaptığımız inşaatlarda sorun yaşanmıyor” diyen Tıraş, süreci yakından takip ettiklerini kaydetti.



Tıraş, soru üzerine, TOKİ'nin Ayamama Dere Yatağı'nda konutu bulunmadığını bildirdi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dere yatağıdaki konutların yıkılacağı yönündeki ifadesi anımsatılarak “TOKİ'nin yaptığı Menekşe evleri burada bulunuyor. TOKİ'nin evleri yıkılacak mı?” sorusunun yönetilmesi üzerine Tıraş, dere kenarı ile dere yatağının farklı kavramlar olduğunun altını çizerek, “Dere yatağında TOKİ'nin hiçbir konutu bulunmamaktadır. Menekşe evlerinde de bir tane binamızın bodrum katı etkilendi. İncelemelerimizi sürdürüyoruz şu an itibariyle sorun yok” dedi.



Aynı gazetecinin, “Bu evler yıkılacak kapsamda değil, öyle mi?” demesi üzerine de Tıraş, “değil” vurgusu yaptı.



Varyap Yönetim Kurulu Başkanı Varlıbaş da stadyumun açılır-kapanır çatı mekanizmasının bulunup bulunmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, ihale şartnamesinde düzenleme yapıldığını anımsatarak, stadyumun açılır-kapanır çatıya göre tasarlanacağını, ancak mekanizmayı yerleştirmeyeceklerini, bunun yapacakları işin kapsamında yer almadığını anlattı.

