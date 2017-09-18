Tıraş makinesi verilmeyince berber dükkanına pompalıyla ateş açtı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Osmangazi İlçesi\'nde, gittiği berberde istediği tıraş makinesi verilmeyen bir kişi, daha sonra pompalı tüfekle tekrar gelip işyerine ateş açtı. Saldırıda berberde çalışan 2 kişi ile 1 müşteri yaralandı. Olayı gerçekleştiren ve kamera ile görüntülenen şüpheli ile 3 arkadaşı aranıyor.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Darmstad Mahallesi\'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, berbere gelen bir kişi, işyeri sahibi A.İ.\'den tıraş makinesini istedi. A.İ.\'nin tıraş yaptığını, makineyi veremeyeceğini söylemesi üzerine, kimliği tespit edilemeyen bu kişi berber dükkanından uzaklaştı. Ancak yaklaşık 10 dakika sonra 3 arkadaşı ile birlikte tekrar berbere geldi. Elindeki pompalı tüfekle işyerine ve çevreye ateş açan şüpheli ile 3 arakadaşı olay yerinden kaçtı. Saldırıda berber çalışanları Abdurrahnman S. (15) ile Yusuf S. (18) ve tıraş olan Rıfat K. (34), vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. 3 yaralı ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı.

Bu arada, pompalı saldırı olayı berber dükkanı yakınındaki bir işyeri tarafından görüntülendi. Polis, kamerada görülen şüpheli ve 3 arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.



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