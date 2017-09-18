T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tıraş makinesi verilmeyince berber dükkanına pompalıyla ateş açtı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi İlçesi'nde, gittiği berberde istediği tıraş makinesi verilmeyen bir kişi, daha sonra pompalı tüfekle tekrar gelip işyerine ateş açtı

18 Eylül 2017 18:10

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Osmangazi İlçesi\'nde, gittiği berberde istediği tıraş makinesi verilmeyen bir kişi, daha sonra pompalı tüfekle tekrar gelip işyerine ateş açtı. Saldırıda berberde çalışan 2 kişi ile 1 müşteri yaralandı. Olayı gerçekleştiren ve kamera ile görüntülenen şüpheli ile 3 arkadaşı aranıyor.
Olay, merkez Osmangazi İlçesi Darmstad Mahallesi\'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, berbere gelen bir kişi, işyeri sahibi A.İ.\'den tıraş makinesini istedi. A.İ.\'nin tıraş yaptığını, makineyi veremeyeceğini söylemesi üzerine, kimliği tespit edilemeyen bu kişi berber dükkanından uzaklaştı. Ancak yaklaşık 10 dakika sonra 3 arkadaşı ile birlikte tekrar berbere geldi. Elindeki pompalı tüfekle işyerine ve çevreye ateş açan şüpheli ile 3 arakadaşı olay yerinden kaçtı. Saldırıda berber çalışanları Abdurrahnman S. (15) ile Yusuf S. (18) ve tıraş olan  Rıfat K. (34), vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. 3 yaralı ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. 
Bu arada, pompalı saldırı olayı berber dükkanı yakınındaki bir işyeri tarafından görüntülendi. Polis, kamerada görülen şüpheli ve 3 arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA BURSA OsmangaziSaldırıdaOlayOsmangaziDarmstad MahallesiAncakElindekiSaldırıda berberAbdurrahnmanRıfatPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24