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Yaşam

TIR yangını TEM otoyolunu kapattı

TEM otoyolunun Bolu Dağı tüneli mevkisinde bir tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

03 Ekim 2013 09:44

TEM otoyolunun Bolu Dağı tüneli mevkisinde bir TIR'da yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle İstanbul-Ankra istikameti bir süre ulaşıma kapandı.

 

Adapazarı'ndan Ankara istikametine giden Nazmi Tetik idaresindeki 54 RH 629 plakalı kağıt havlu yüklü tır, TEM otoyolunun Bolu Dağı tüneli dördüncü viyadüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Yangını fark eden Tetik, tırı sağ şeride çekerek, alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada tırın yandığını gören diğer sürücüler, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

TEM Otoyolu İstanbul - Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, yolda yaklaşık 8 kilometrelik araç konvoyu oluştu.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından yol yaklaşık 45 dakika sonra tek şeritten ulaşıma açıldı.

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