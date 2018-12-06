TIR üst geçide çarparak devrildi, sürücü "Uyarı tabelası hatalı" dedi

İstanbul Bakırköy sahil yolunda, TIR'a yüklü konteyner üst geçide çarparak yola devrildi. Uyarı tabelasının yanlış olduğunu iddia eden sürücüye görevliler kamera görüntülerini izletti. Metreyle ölçüm yapan görevliler, sürücüyü güçlükle ikna etti.

Kaza öğle saatlerinde Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Coşkun, konteyner yüklü TIR'la Florya istikametine seyir halindeydi. 4 metrelik azami yükseklik tabelasını dikkate almayan sürücünün kullandığı TIR'daki konteyner üst geçide çarparak yola devrildi. Konteynerin düştüğü şeritte araç olmaması büyük bir kazanın önüne geçti. Kaza nedeniyle trafik Florya istikametine durdu.

Sürücü Coşkun hatanın kendisinde olmadığını azami yükseklik tabelasının yanlış yazıldığını söylemesi üzerine kaza yerinde metre tartışması yaşandı. TIR yüksekliğinin 4 metreden az olduğunu ve tabelanın hatalı olduğunu iddia eden Coşkun'u ikna etmekte görevliler zorluk yaşadı.

Zor ikna oldu

Coşkun'a kamera görüntüleri izletildi, metreyle köprü yüksekliği ölçüldü. Ölçümler sonucunda köprünün 4 metre yazılı azami yükseklik tabelasından 19 santimetre daha yüksek olduğu, TIR'ın ise bu yükseklikten de yüksek olduğu ortaya çıktı. Uzun süre hatanın kendisinde olduğunu kabul etmeyen sürücü ölçümler sonucunda ikna oldu.

Yaklaşık bie saat sonunda devrilen konteyner kaldırıldı. Trafik normal seyrine döndü. Sık sık kazaların olduğu bu noktada 8 uyarı levhasının bulunması dikkati çekti.