TIR, trene çarptı: 1 ölü

Kayseri’de Oymaağaç hemzemin geçidinde meydana gelen habere göre kaza, saat 04.55 sıralarında merkez Kocasinan İlçesi Serbest Bölge kavşağı Oymaağaç hemzemin geçidinde meydana geldi. Sadettin Çimen yönetimindeki 01 CHE 13 plakalı kargo TIR'ı ile iddiaya göre bariyerler inik olmasına rağmen kontrolsüzce hemzemin geçide girince, Sivas yönünden gelip Ankara 'ya giden makinstler; Erkan Özsoy ve Semih Öztürk yönetimindeki 'Doğu Ekspresi'ne çarptı. Kazada TIR şoförü ölürken TIR'ın çekici ile dorsesi ayrıldı.

Oktay Ensari’nin Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, çarpmanın etkisiyle 22005 sayılı lokomotif ile arkasındaki iki vagon raydan çıktı. Sevk edilen görevliler trendeki yolcuları Kayseri Garı'na götürürken 5 vagon da çekildi.

Polis, inceleme yapıp, makinist Erkan Özsoy ile Semih Öztürk'ün ifadelerine başvurdu. Hafif yaralı 4 yolcu ise Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayakta tedavi edildi. Lokomotif ve 2 vagonun raydan çıkması ve rayların sökülmesi sonucu kapanan Kayseri-Ankara, Kayseri- Sivas demiryolunun onarımı ve ardından açılması için çalışmalara başlandı.

Trafiğe göre sürücü kusurlu

Kazada TIR’ın hızının 70 kilometre olduğu belirlendi. Trafik bilirkişilerinin yaptığı incelemede, TIR'ın sürat kadranı 70 kilometreyi gösterirken, sürücü Sadettin Çimen'in bariyerlerin kapalı olduğu halde Doğu Ekspresi'ne çarptığı belirlendi.

Kazanın ardından TCDD Yetkilileri raylar üzerinde giden dev bir vinç ve iki de özel firmalardan kiralanan tekerlekli çekicilerle, raylardan çıkan lokomotif ve 2 vagonu kaldırma çalışması başlattı.