-TIR POLİS ARACINA ÇARPTI: 1 ŞEHİT ADANA/MERSİN (A.A) - 12.12.2010 - Adana'da, tırın arkadan çarptığı sivil plakalı polis otomobilindeki 3 polisten 1'i şehit oldu, 2'si yaralandı. Alınan bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinde görevli polislerin bulunduğu 33 P 6781 plakalı sivil plakalı polis otomobiline, bir görev gereği geçiş yaptıkları Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Beyazevler mevkisinde Cumali G. (40) yönetimindeki 31 L 7660 plakalı tır arkadan çarptı. Aracın sürücüsü polis memuru Ahmet Kara ve Fatih Doruk hafif yaralandı, Abdullah Cem Seçer ise araçta sıkıştı. Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Seçer ile iki polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Seçer, Çukurova Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Numune Hastanesinde tedavi altına alınan Doruk ile Kara'nın ise durumlarının iyi olduğu bildirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Bu arada, şehit polis memuru Seçer için bugün Tarsus Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceği öğrenildi.