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TIR İLE YOLCU MİDİBÜSÜ ÇARPIŞTI ELAZIĞ (A.A)

13 Haziran 2011 16:29

-TIR İLE YOLCU MİDİBÜSÜ ÇARPIŞTI ELAZIĞ (A.A) - 13.06.2011 - Elazığ'da tır ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ-Diyarbakır karayolunun Gezin beldesi çıkışında, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 LC 680 plakalı tır ile Diyarbakır yönünden gelen 23 HK 547 plakalı yolcu midibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır yol kenarına devrildi. Kazada ilk belirlemelerde göre 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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