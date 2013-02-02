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Yaşam

TIR ile minibüs çarpıştı: 10 ölü

Adıyaman'da bir TIR ile minibüs çarpıştı. 10 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

02 Şubat 2013 11:45

Adıyaman'da bir TIR ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
 
Adıyaman'dan Pazarcık istikametine seyir halindeki 02 EB 556 plakalı yolcu minibüsü, Pazarcık-Gölbaşı karayolunun 39. kilometresi Haydarlı mevkisinde, karşı yönden gelen 31 NY 409 plakalı TIR’la çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza nedeniyle Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu da ulaşıma kapandı.

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