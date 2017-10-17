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TIR ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Aziz GÜVENER/ARİFİYE(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Arifiye İlçesi'nde, TIR ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

17 Ekim 2017 00:37

Aziz GÜVENER/ARİFİYE(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Arifiye İlçesi\'nde, TIR ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Arifiye Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Tuncay N. idaresindeki 34 KM 3485 plakalı kamyon ile Cengiz Y. idaresindeki 54 BP 0642 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Araçlarında sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sürücüler 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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