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Yaşam

Tır ile işçi servisi çarpıştı, 2 işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'de maden işçilerini taşıyan midibüs, tırla çarpıştı. Kazada 2 maden işçisi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.

20 Mart 2017 14:06

Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nde, yoğun sisin etkili olduğu karayolunda, maden işçilerini taşıyan midibüs, karşı yönden gelen tomruk yüklü TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada 2 maden işçisi öldü, 24 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, bugün saat 07.30'da Dursunbey- Harmancık Karayolu 25'inci kilometredeki Pireler Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Korat Madencilik'te çalışan işçileri taşıyan Ramazan Kekik yönetimindeki 16 KC 130 plakalı servis midibüsü, karşı yönden gelen tomruk taşıyan Asım Kökçü yönetimindeki 55 YD 054 plakalı tomruk yüklü TIR'ın dorsesine yandan çarptı. 

Kaza sebebi yoğun sis

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda meydana gelen kazada, midibüsteki işçilerden Sadullah Duman (40) ve Musa Çetin (43) öldü, 24 kişi ise yaralandı. TIR'daki tomruklar ise yola savruldu. Aynı yolda ilerleyen Raşit Eyar, yönetimindeki 16 CNC 43 hafif ticari araç ile son anda manevra yaparak üzerine gelen tomrukların altında kalmaktan kurtuldu. Kaza sonrası Bursa'nın Harmancık, Orhaneli ve Balıkesir'in Dursunbey ilçelerinden kurtarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Yoğun sis ve yola savrulan tomruklar nedeniyle yeni kazaların meydana gelmemesi için jandarma güvenlik önlemi aldı. Cenazeler Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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