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TIR ile çarpışan otomobildeki anne ile oğlu öldü, baba ile kızı yaralandı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı İlçesi’nde otomobilin TIR’ın dorsesine çarptığı kazada 43 yaşındaki Vildan Başaran ile oğlu 18 yaşındaki Bahadır Başaran yaşamını yitirdi, baba ve kızı ise yaralandı

17 Eylül 2017 23:54

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı İlçesi’nde otomobilin TIR’ın dorsesine çarptığı kazada 43 yaşındaki Vildan Başaran ile oğlu 18 yaşındaki Bahadır Başaran yaşamını yitirdi, baba ve kızı ise yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 74’üncü kilometresindeki Sandıklı çıkışında meydana geldi. Antalya’dan Afyonkarahisar istikametinde giden 45 yaşındaki İbrahim Başaran idaresindeki 59 ZR 175 plakalı otomobil aynı yönde seyreden Emrah Kibar idaresindeki 34 BH 9635 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin ön koltuğunda yolcu olarak bulunan Bahadır Başaran olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta sıkışan İbrahim Başaran, eşi Vildan Başaran ve kızları 20 yaşındaki Elif Nur Başaran kurtarıldıktan sonra ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan Vildan Başaran müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan İbrahim Başaran ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.
Vildan ve Bahadır Başar’ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapalı kaldı. 

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