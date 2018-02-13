TIR dorsesinde gümrük kaçağı 16 bin 90 paket sigara ele geçirildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, TIR\'ın dorsesinde iplik çuvalları arasına gizlenen, gümrük kaçağı 16 bin 90 paket sigara ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden Denizli\'ye kaçak sigara getirileceği yönünde ihbar aldı. Akhan Mahallesi\'ndeki kontrol noktasında önlem alan ekipler, dün akşam saatlerinde, kaçak sigara taşındığı belirlenen TIR\'ı durdurup, kontrol etti. TIR\'ın dorsesinde, iplik çuvalları arasına gizlenen, gümrük kaçağı 16 bin 90 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili TIR şoförü, gözaltına alındı.

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