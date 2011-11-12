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Tır devrildi sürücü kaçtı KOCAELİ (A.A)

12 Kasım 2011 04:13

-Tır devrildi sürücü kaçtı KOCAELİ (A.A) - 12.11.2011 - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen tır nedeniyle D-100 karayolunun Ankara istikameti 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.  Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Kemalpaşa mahallesi mevkisinde, Ankara istikametine giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 VFZ 03 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen tır, bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın ardından, D-100 karayolunun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.  Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tırı kaldırarak yolu ulaşıma açan polis ekipleri, kaçan sürünün bulunması için çalışma başlattı.

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