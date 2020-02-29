TIR devrildi, sıfır araçlar hurda oldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrikadan yeni çıkan sıfır kilometre otomobilleri taşıyan TIR devrildi. Yeni araçlar yola saçılarak büyük hasar gördü.



Bursa-İstanbul kara yolunun Dürdane mevkiinde fabrikadan çıkan sıfır kilometre araçları taşıyan TIR rampadan inerken yan yattı. Kazada TIR sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, TIR'dan düşen sıfır kilometre araçlar kullanılamaz hale geldi.



Kaza sonrası yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Bazı vatandaşlar yolun bir an önce açılması için otomobilleri kendi araçlarına bağlayarak yuvarlandıkları yerden çıkarttı.



Kaza yerinde çok sayıda polis ve jandarma ekibi görev alırken, büyüklü küçüklü kurtarıcılar yolun bir an önce açılması için yağmur altında mücadele verdi. (İHA)