TIR bariyerlere çarptı, Basın Ekspres'te yoğunluk yaşandı

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) Basın Ekspres yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle Atatürk Havalimanı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Çift dorseli TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarpıp yan yolu kapattı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. TIR\'ın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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