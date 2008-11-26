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Yaşam

TIR askeri araca çarptı: 9 yaralı

Mardin'in Midyat İlçesi’nde aşırı hız yaptığı öne sürülen TIR, önünde ilerleyen zırhlı askeri araca arkadan çarptı. 8 asker ile TIR şoför&uum

26 Kasım 2008 02:00

Mardin'in Midyat İlçesi’nde aşırı hız yaptığı öne sürülen TIR, önünde ilerleyen zırhlı askeri araca arkadan çarptı. 8 asker ile TIR şoförü yaralandı. Durumları ağır olan 2 asker helikopterle Diyarbakır’a sevk edildi.

Midyat’tan Şırnak’ın İdil İlçesi yönüne giden askeri zırhlı araca Midyat- İdil yolunun 25’inci kilometresinde aşırı hız yaptığı öne sürülen Vedat Aksoy yönetimindeki 34 FC 9463 plakalı kargo taşıyan TIR, arkadan çarptı. Devrilen askeri zırhlı araçta bulunan jandarma erler Muhsin Aykovan, Tuğkan Ülker, Sercan Kerman, Talip Kurt, Fatih Karadeli, Özkan Acar ile isimleri belirlenemeyen iki asker ile TIR şöförü Vedat Aksoy yaralandı.

Yaralı askerlerden durumu ağır olan ve isimleri henüz belirlenemeyen ikisi olay yerinden askeri helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesi’ne kalıdırılırken, diğer yaralı askerler ve TIR şoförü Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri burada yapılan askerler daha sonra ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Zırhlı askeri araç, çekici ile Midyat’a götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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