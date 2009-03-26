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Yaşam

TIR, askeri araca çarptı: 4 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde, TIR'ın çarptığı askeri araçta bulunan 1'i asteğmen 4 asker yaralandı.

26 Mart 2009 02:00

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde, TIR'ın çarptığı askeri araçta bulunan 1'i asteğmen 4 asker yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cilvegözü Sınır Kapısı'na 1 kilometre mesafede meydana geldi. 40 yaşındaki Mehmet Koç yönetimindeki 31 FU 185 plakalı TIR, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucunda aynı güzergahta giden sürücüsü açıklanmayan askeri plakalı araca çarptı. Askeri araçta bulunan 1'i asteğmen 4 asker yaralandı. Yaralı askerler götürüldüğü Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Antakya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

TIR şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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