Tipi nedeniyle 30 araç mahsur kaldı

Van'da tipi nedeniyle yolda kalan yaklaşık 30 araçta mahsur kalan vatandaşlar, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Van-Hakkari karayolunun 51. kilometresindeki Güzeldere mevkisinde pazar sabahı etkili olan tipi nedeniyle yol ulaşıma kapanmış, karayolu, karla mücadele ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla ulaşıma açılmıştı. Ancak akşam saatlerinde aynı bölgede tipi nedeniyle yol tekrar ulaşıma kapandı. Kapanan yolda yaklaşık 30 araç mahsur kalırken, karayolları ekipleri mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için tekrar çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmayla yolun tek şeridini trafiğe açan ekipler, Hakkari istikametine giden araçları geri çevirirken, karda saplanan araçları da kurtararak Van'a yönlendirdi.

Başkale Devlet Hastanesi'nden Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 7 yaşındaki Devran Kuloğlu ile Van'a gelirken yolda mahsur kaldıklarını anlatan Metin Ertaş, karayolları ekiplerinin yaklaşık 6 saat sonra kendilerine ulaştığını söyledi.

Ekiplere teşekkür eden Ertaş, "Yeğenimi Van'a sevk ettiler. Ambulans başka bir hastaya verilince, biz de kendi imkanlarımızla gidelim dedik. Güzeldere çeşmesinden sonra tipi nedeniyle mahsur kaldık. 6 saatlik bir çalışma sonrası bizi kurtardılar. Bizim dışımızda mahsur kalan başka araçlar da vardı. Onlar da kurtarıldı" diye konuştu.

Akşam 19.00 civarında Başkale'den Van'a hareket ettiklerini, Güzelder mevkisine geldiklerinde tipiye yakalandıklarını belirten Kerem Kuloğlu ise tipinin araçlarını bariyerlere kadar sürüklediğini, ardından da kara saplandıklarını ifade etti.