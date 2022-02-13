TİP'ten coşkulu 'Müdahale Kongresi': "Saray iktidarı yıkılacak, emekçilerin düzeni kurulacak"

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 61. kuruluş yıldönümü olan 13 Şubat’ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde “Müdahale Kongresi”ni düzenledi. Kongreye Türkiye’nin dört bir yanından işçilerin, gençler, LGTBİ+’lar, kadınlar, parti üyeleri ve parti dostları katıldı. Genel Başkan Erkan Baş, Saray rejimi ile hesaplaşma vurgusunu yineledi.

TİP’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Eşitlik, özgürlük, emek ve sosyalizm mücadelesinde TİP 61 yaşında! Dünden bugüne, bugünden yarına inatçı ve kararlı yürüyüşümüz sürüyor. Haydi başlıyoruz. Yerini al” denildi.

Kadıgil: Sosyalist Türkiye Cumhuriyeti istiyoruz

İleri Haber'in haberine göre; Açılışta konuşan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, “Adıyla sanıyla şanıyla sosyalist Türkiye Cumhuriyeti istiyoruz, bu kadar basit” sözlerine yer verdi. Ülkenin yüzde 99’u cahil diyenlere seslenen Kadıgil, “Bu ülkenin yüzde 99’u çalışıyor, yüzde 1’i ise yiyor. Biz gece gündüz çalışalım, bunlarda yattıkları yerden yesinler. Bunca yalanın sebebi bu” diye seslendi.

Sosyalist Türkiye Cumhuriyeti’ni istemenin saçma olduğunu söyleyenlere de seslenen Kadıgil, “Saçma olan bizim istediğimiz dünya değil, saçma olan içinde yaşadığımız, maruz kaldığımız bu dünya” sözlerine yer verdi.

Ahmet Şık: Haliç Kongre Merkezi çok eğlenceli gelsenize

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Twitter hesabından kongreden yayın yaparak bando eşliğinde söylenen şarkıları paylaştı. Şık, "Haliç Kongre Merkezi çok eğlenceli gelsenize " dedi.

“Bizim bir davamız var, planımız var” diyen Kadıgil, şu sözlere yer verdi:

“Saray rejimini yeneceğiz, sonrasında da ülkeyi patronlara teslim etmemizi bekleyenler varsa açıkça söylüyoruz çok beklerler. Biz sadece AKP’den değil, AKP’ler yaratan bu düzenin kendisinden kurtulmak istiyoruz. Bu yüzden diyoruz ‘Haydi başlayalım’ diyoruz. Okullarımızı, meclisimizi, derelerimizi, hastanelerimiz, hepsini bu haramilerden geri alacağız. Bu yolda yalnız değiliz.”

Sera Kadıgil’in konuşmasının ardından Moğollar grubu sahneye davet edildi. Moğollar şarkılarını katılımcılarla birlikte coşkuyla seslendirdi.

Kongreye tebrik mesajları iletildi

Moğolların ardından etkinliğe katılamayanların gönderdiği tebrik mesajları okundu. Mesajları okunan isimler şu şekilde: Rıza Türmen, Şebnem Gürsoy, Afşar Timuçin, Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Mustafa Alabora, Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş’ın mesajının okunmasının ardından salonda “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganları yükseldi. (video: https://twitter.com/ddileksen)

Tebrik mesajlarının ardından TİP'in sonuç bildirisi okundu.

İşçiler de kürsüde yer aldı

Direnişleri ile Türkiye’nin her yanından ses getiren işçiler, sahneye çıktı. Farplas Fabrikası’nda çalışan ve haklarını istediği için işten atılan TİP Gebze İlçe Başkanı Nejla Dolaşık, kürsüde tüm işçiler adına söz aldı.

Taleplerinin yalnızca insanca yaşamak olduğunu söyleyen Dolaşık, “Bizler Türkiye’deki işçi sınıfı hareketinin genişlemesi, sosyalist mücadelenin büyümesi, kan emici burjuvazi ve onun siyasi temsilcilerine karşı mücadeleyi büyütmek için toplandık. Bizler bu göreve talibiz. Büyük bir tarihin yanında bizim direnişimiz belki bir damla” sözlerine yer verdi.

Erkan Baş: Kahramanlara ihtiyacımız yok

Kürsüden halka seslenen TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, “Türkiye'nin aydınlık geleceğini alkışlayalım” dediği; Lila işçilerini, Migros depo, Yemeksepeti, Farplas işçilerini selamladı. Baş, “Kayyuma direnen Boğaziçilileri, Barış Akademisyenlerini, Gülsüm-Sami Elvan'ı alkışlayalım. Bizim kahramanlara ihtiyacımız yok, işte buyuz, bu salonu dolduranlarız, biz ülkenin aydınlık yüzüyüz. Bizim sahte kahramanlara ihtiyacımız yok. İşte biz buradayız” diyerek direnen herkesi selamladı.

TİP’in muhasebe sürecine geldiğini söyleyen Baş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz bu ülkeyi işçiler düzeltecek dediğimizde güvendiğimiz işte bu işçi sınıfı. Bugün TİP, Türkiye'nin her yerinde emekçilerin yan yana geldiği bir odak haline geldi. Amacımızı gizlemiyoruz. Amacımız bu düzene son vermek. Biz artık başka bir dünya mümkün demiyoruz. Bu dünyayı yeniden başka şekilde kuracağız diyoruz.”

"Erdoğan'la ant olsun ki hesaplaşacağız"

“Erdoğan ile ant olsun ki hesaplaşacağız!” diyen Baş, “Hesaplaşacağız ki geri dönmesinler. Bu büyük yürüyüşün temel hedefi bir yeniden kuruluştur. Bizden çaldıklarını geri alacağız. Gönlümüz rahat, ufkumuz açık. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yok. Biz bu ülkenin insan gücünün zenginliğine güveniyoruz. Biz bu ülkeyi yeniden laik bir ülke haline getireceğiz.

"Saray soytarılarına sesleniyoruz"

Biz bu kabusu bitirme konusunda kararlıyız. Türkiye, dün akşam yayınlanan o fotoğrafa sığmaz. Bugün AKP'nin yıkılışı için gün sayıyorsak, bu en çok halkın eseridir. Türkiye'nin geleceği halk ittifakıdır. Türkiye'de siyaseti yeniden kurmak istiyoruz. Saray soytarıları size sesleniyoruz, bugün büyük bir adım attık. Saray iktidarı yıkılacak, emekçilerin düzeni kurulacak!” diye konuştu.

Kongre, Bajar konseriyle sona erdi.

Kongre'ye katılan örgütler şöyle:

EMEP - ERCÜMENT AKDENİZ VE LEVENT TÜZEL

SOL PARTİ - DENİZ DEMİRDÖĞEN

EHP

HDP-SARUHAN OLUÇ

YEŞİLLER PARTİSİ

İŞÇİ DEMOKRASİSİ PARTİSİ

SYKP

CHP SEP

Lila Kağıt tailen - Selis152/14

YEMEK SEPETİ İŞÇİ KOMİTESİ

AKBELEN DİRENİŞÇİLERİ

MISRA ÖZ

METİN GÖKTEPE AİLESİ

KALDIRAÇ

SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ

SOSYALİST EMEKÇİLER PARTİSİ (SEP)

EYT - Tedenou jonu.

Şubele

DİSK EMEKLİ-SEN

GENEL-İŞ 1 NOLU ŞUBE

EĞİTİMSEN ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ

BAŞLANGIC KOLLEKTİFİ

DİSK BASIN-İŞ

TÜM-TİS

SOSYAL-İş

SODAP

LISTAG

SPOD

KAOS GL

PEMBE HAYAT

MALTEPE SOKAK KÜLTÜR DERNEĞİ