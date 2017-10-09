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Tıp öğrencisi Bilge, fakülte çatısından ölüme atladı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 4

09 Ekim 2017 20:03

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Bilge Özlü, okuduğu fakültenin çatısına çıkarak yaklaşık 25 metreden kendisini boşluğa bıraktı. Hastaneye kaldırılan Özlü, kurtarılamadı.
Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öne sürülen Bilge Özlü, bugün saat 14.00\'te, ADÜ Tıp Fakültesi binasının çatısına çıkıp, yaklaşık 25 metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Özlü, olay yerine sevk edilen ambulansla, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Bilge Özlü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın hastaneye akın eden arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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