Tıp öğrencilerinin yemek isyanı!

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki 309 intörn (doktor olmayı hak etmiş) öğrenci, öğretim üyeleri ve personel yemekhanesinden 2 gündür yemek yiyemedikleri gerekçesiyle oturma eylemi yaptı. İntörn öğrenciler adına konuşan Ali İhsan Kilci, kendilerinin işe gelince doktor, aşa gelince öğrenci olarak değerlendirildiklerini söyledi.



Tıp Fakültesi Merkezi Derslikler önünde toplanan 309 intörn öğrenci, pankart açarak oturma eylemi yaptı. Öğrenci Temsilcisi Ali İhsan Kilci, Türkiye’nin hiçbir tıp fakültesinde örneği olmayan bir şekilde yoğun iş yükü ve ağır çalışma şartları ile mücadele ettiklerini belirtti. Kilci, işe gelince doktor, aşa gelince öğrenci olduklarını ifade ederek şunları söyledi.



“Bizler 3 günde bir nöbet tutup, gündüzleri aralıksız çalışan doktorlarız. Hastanemizin hemen hemen bütün servislerinde ağır işi yükü ve risklerle çalışmamıza rağmen, Dekanlığımız bizi personel olarak görmeyerek, personel yemekhanesinin kapısını kapatmıştır.”



Personel yemekhanesinde yemek verilmezse, iş bırakma eylemi yapacaklarını da belirten Ali İhsan Kilci, “İsteğimiz günlük maliyeti 30 kuruş olan öğle yemeğini yiyebilmektir” diye konuştu. Daha sonra İntörn öğrenciler, öğretim üyelerinin içeride görüşme talebi üzerine dersliğe girdi.



