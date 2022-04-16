TİP Milletvekili Barış Atay: Hedefimiz toplumsal muhalefeti yükseltmek

Kuşadası'ndaki ilçe binası açılışında konuşan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, "Toplumsal muhalefeti yükseltme hedefimiz var. Halkın iktidarını kurmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, Aydın'da partisinin Kuşadası ilçe binası açılışında konuştu. Çabalarının milletvekili ya da belediye başkanı sayısı artırmak değil toplumsal muhalefeti yükseltmek olduğunu söyleyen Atay, "Halkın iktidarını kurmamız gerekiyor" dedi.

Evrensel'in haberine göre çeşitli siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütlerinin de katıldığı ilçe binası açılışında konuşmacılar TİP'i kurmanın ve yeni bir ilçe örgütü açmanın heyecanını yaşadıklarını belirttiler.

"Sadece Erdoğan'ı devirelim diye yola çıkmadık, Türkiye'de sosyalist bir rejimi kurmak için yola çıktık"

Daha sonra söz alan TİP milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, "Türkiye onlarca yıldan bu yana faşizan rejimlerle yönetiliyor. Sadece 20 yıllık iktidar döneminde yaşamadık baskıları. Biz bu nedenle sadece Erdoğan'ı devirelim diye yola çıkmadık, Türkiye'de sosyalist bir rejimi kurmak için yola çıktık. Milletvekili, belediye başkanı sayımızı artırmak değil çabamız. Toplumsal muhalefeti yükseltmek gibi bir hedefimiz var. Halkın iktidarını kurmamız gerekiyor" dedi.