TİP Milletvekili Barış Atay'a saldıran 3 kişi tahliye edildi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a saldırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan 3 sanık tahliye edildi. Sanıkların yurt dışına çıkışları yasaklanırken, duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



Kadıköy’de 31 Ağustos’ta Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’ın saldırıya uğramasına ilişkin tutuklanan Ömür Canpolat, Çağlar Baş ve Çağrı Hasan Çalışkan’ın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci celseye, tutuklu 3 sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki Barış Atay ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Vatan haini, şerefsiz diyerek yumruk atmaya başladı"

Duruşmada söz alan müşteki Barış Atay, olay günü arkadaşıyla bir mekanda buluştuklarını söyleyerek, "Mekandan ayrılıp 30 metre kadar yürüdükten sonra arkamdan ayak seslerini duydum. Sonra bir anda bir şahıs arkamdan boğazıma sarılıp bana sinkaflı sözlerle küfür ederek, ‘vatan haini, şerefsiz’ diyerek yumruk atmaya başladı. Ben yerdeyken kapandım. Sanıklar o şekilde tekme ve yumruklarla beni darp etmeye devam ettiler.



Çevreden bir şahıs ‘polisi aradım’ deyince sanıklar kaçmaya başladı. Olay kesinlikle yol verme kavgası değildir. Sokak geniş bir sokaktı. Ben sanıkları tanımıyorum. Sanıkların beni tanıyıp tanımadıklarını bilmiyorum. Sanıkların politik kimliğimi bildiklerini düşünüyorum" diyerek şikayetçi olduğunu kaydetti.

Barış Atay’ın avukatı Şerif Özgür Urfa, sanıkların olayın başından bu yana gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarını söyleyerek, "Bizim çabalarımız ile firari olan sanık Osman Avşar hakkında iddianame düzenlenmiştir. Bu da eylemin organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği iddiamızı desteklemektedir. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederiz” dedi. Bunun üzerine söz alan sanıkların avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Tahliye edildiler

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ömür Canpolat, Çağlar Baştan ve Çağrı Hasan Çalışkan’ın tutuklulukta geçirdikleri süre, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması hususlarını göz önünde bulundurarak adli kontrol tedbirleri kapsamında tahliyelerine karar verdi. Sanıkların yurt dışına çıkışları yasaklandı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianamede, şüpheli Ömür Canpolat’ın “kamu görevlisine karşı yaralama” ve “kamu görevlisine karşı hakaret” suçlamalarıyla 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar, diğer şüpheliler Çağlar Baştan ve Çağrı Hasan Çalışkan’ın ise “kamu görevlisine karşı yaralama” suçundan ayrı ayrı 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.