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Tıp merkezinde patlama: 1 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren özel tıp merkezinde oksijen tüpü patladı

01 Şubat 2018 22:55

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren özel tıp merkezinde oksijen tüpü patladı. Hastane çalışanı Halil G.\'nin (20) yaralandığı patlama sonrası tıp merkezinde yaşanan yoğun duman, korku ve paniğe neden oldu.
İnegöl\'de, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde hizmet veren bir tıp merkezinin zemin katında bu akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Sağlık görevlisi Halil G. oksijen tüpünden yaknaklanan patlamanın ardından yaralanan, çağrılan ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yüzünde birinci derece yanık olan Halil G. tedavi altına alındı. Bu arada patlama sonrası tıp merkezinde yaşanan yoğun duman, korku ve paniğe neden oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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