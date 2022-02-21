TİP'li Barış Atay gemi söküm işçilerini ziyaret etti: İnsanca bir beklentiye insanca bir karşılık verilmiyorsa, kimse direnişin nerede olduğu konusunda ahkam kesmeyecek

Aliağa'da direnişi sürdüren gemi söküm işçilerini ziyaret eden TİP'li Barış Atay, “İnsanca bir beklentiye insanca bir karşılık verilmiyorsa, kimse direnişin nerede olduğu konusunda ahkam kesmeyecek” dedi.

İzmir Aliağa ilçesinde gemi söküm işçilerinin direnişi 11 gündür sürüyor. Bugün Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay ve beraberindeki partililer işçilere dayanışma ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Atay, Türkiye’nin her yerinde yüzlerce direniş olduğunu belirterek, bunun bir tesadüf olmadığını; Türkiye’nin ekonomik olarak en kötü zamanları geçirdiğini söyledi.

"İşçilerin dayanacak gücü kalmadı" diyen Barış Atay, direniş konusunda işçi sınıfının kendisine ders vermek isteyenlere kulağını kapattığını belirterek, her yerin direniş alanı olduğunu kaydetti. İşçilerin talebinin insanca bir maaş olduğunu ifade eden Atay, "İnsanca bir beklentiye insanca bir karşılık verilmiyorsa, kimse direnişin nerede olduğu konusunda ahkam kesmeyecek. İşçiye, emekçiye ekmek yoksa; patrona da huzur yok. Ben Barış olarak, partim TİP olarak; başından sonuna sizinle olacağımızın sözünü veriyorum. Öyle ya da böyle bu direnişi biz kazanacağız" dedi.