TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarında kendini arayan vatandaş gibi

"Saraylarında gününü gün ederek zevki sefa içinde yaşayan Cumhurbaşkanı için 90 bin lira maaş uygun. 5'li çetenin her ihaleyi alması, her tür vergisinin silinmesi uygun… Yazlık saray, kışlık saray, uçan saray yüzen saray zaten ağaya beleş! Özetle söylemek gerekirse; resmi enflasyonun yüzde 20'ye, gerçek enflasyonun yüzde 44 olduğu bu ortamda, binlerce koruma olmadan teşrif edip Meclis'e gelmeye bile korkan zat tek başına markete gitmiş de bir de fiyatları uygun bulmuş."

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde evinin yakınlarındaki Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait bir süpermarkette alışveriş yapmış ve ardından da "Gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun" demişti.

TIKLAYIN | "Fiyatlar gayet uygun" diyen Erdoğan, temel gıdaları almadığı market alışverişine 1002 lira ödemiş