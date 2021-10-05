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TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarında kendini arayan vatandaş gibi

"Binlerce koruma olmadan teşrif edip Meclis'e gelmeye bile korkan zat tek başına markete gitmiş de bir de fiyatları uygun bulmuş"

05 Ekim 2021 17:31

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, market alışverişi sonrasında yaptığı "fiyatlar gayet uygun" açıklaması nedeniyle eleştirdiği Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, geçen hafta kayıp ihbarı nedeniyle yapılan arama çalışmalarında kendisini arayan kişiye benzetti.

Partisinin Meclis'teki haftalık basın açıklamasında konuşan Baş, Türkiye'nin yönetilmediğini ve savrulduğunu savundu ve "durumun vehameti nedeniyle AKP'nin PR (halkla ilişkiler) çalışmalarına maruz bırakıldıklarını" söyledi.

Erdoğan'ın market alışverişi sonrasında yaptığı açıklamanın da bunun bir parçası olduğunu işaret eden Baş şunları söyledi:

Erkan BaşTürkiye İşçi PartisiTİPRecep Tayyip ErdoğanErdoğan
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