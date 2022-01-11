TİP Genel Başkanı Baş: Tarikat, cemaat okul ve yurtları kamulaştırılmalıdır

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, tüm tarikat, cemaat okul ve yurtlarının kamulaştırılması gerektiğini savundu.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın, "ailesinin dayatmasıyla kaldığı tarikat yurdunda uğradığı baskı ve geleceksizliğe dayanamadığı için yaşamına son verdiğini" söyledi.

"Herkes aklını başına alsın, bu ülkenin gençleri hayatlarına son veriyor." ifadesini kullanan Baş, gençlerin, tarikatların, cemaatlerin baskısı altında hayatına son verdiği, Meclis'te ise bomboş konuşmalar yapıldığı iddiasını dile getirdi.

"Hepimiz sorumluyuz"

Erkan Baş, şunları kaydetti:

"Enes'in hayatını kaybetmesinden hepimiz sorumluyuz. Bizim sorumluluğumuz, engelleyememek. Bunun doğrudan suçlusu ise AK Parti'dir. Hiç kimse bu suçu örtemeyecek. Bu cinayetin sorumlusu dindar ve kindar gençlik hedefleyenlerdir.

Bu cinayetlerin yaşanmasını istemiyorsanız, çocuklarımızın, gençlerimizin, tarikatların, cemaatlerin insafına terk edilmesine gönlünüz razı değilse, tüm tarikat, cemaat okul ve yurtları derhal kamulaştırılmalıdır. Bu ülkenin çocukları, gençleri, eşit, parasız, bilimsel eğitim olanaklarına ulaşabilir durumda olmalıdır."

Baş, Enes Kara'nın kaldığı yurdun yetkilileriyle ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığını da sordu.

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