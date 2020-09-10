T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tıp fakültesi öğrencisi, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

10 Eylül 2020 14:58

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Merve Mercan, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

ETİKETLER

Selçuk Üniversitesitıp fakültesihayatını kaybettikoronavirüsmerve mercan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24