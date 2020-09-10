Tıp fakültesi öğrencisi, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Konya Selçuk Üniversitesi 6'ncı sınıf öğrencisi Intern Doktor Merve Mercan, koronavirüse yakalanarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mercan’ın ölümüne ilişkin Selçuk Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sağlık ordumuz en genç üyelerinden birini, Üniversitemiz çok kıymetli bir öğrencisini kaybetti. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencimiz Merve Mercan, vefat etti. Mekânı cennet olsun. Kederli ailesinin başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.