-TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYELERİNİ TAŞIYAN MİNÜBÜS DEVRİLDİ KULU (A.A) - 25.09.2010 - Konya'nın Kulu ilçesinde, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencilerini taşıyan şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. İstanbul'dan Kopadokya'ya gezi amacıyla giden ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde öğretim görevlileri ile öğrencileri taşıyan Abidin Turgut yönetimindeki 34 FC 4804 plakalı minibüs şarampole yuvarlandı. E-90 Karayolu'nun Kulu'yu Şereflikoçhisar ilçesi bağladığı bölümde meydana gelen kazada, Asistan doktor Abidin Turgut (24) ise olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Yrd. Doç. Dr. Taner Karakaş, kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan öğrenciler Cengiz Acar, Yunus Bilkan Çelik, Ahmet Hüsrev Güneş, Murat Demir, Murat Yıldız, Cumali Turan, Savaş Görgülü, Ali Gürbüz, Muhammet Kılınç, Sadık Ahmet Sümbül ile Ramazan Duman'ın çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.